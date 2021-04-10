Bu ilk temasın da geçtiğimiz hafta gerçekleştiği öğrenildi. Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından birisi olarak gösterilen 31 yaşındaki Visca'nın 2025'e kadar Başakşehir ile sözleşmesi var. Ancak Başakşehir'in oyuncuyu haziranda satma eğiliminde olduğu ifade ediliyor. (Takvim)