Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri | Süper Lig devlerinin Edin Visca savaşı! İşte yaşananlar

Son dakika spor haberleri | devlerinin Edin savaşı! İşte yaşananlar

Spor Toto 'de bir yandan zirve yarışı sürerken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Süper Lig'in üç dev kulübü , ve , 'in yıldızı için savaşıyor. İşte yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 00:25
Süper Lig devlerinin Edin Visca savaşı! İşte yaşananlar

Yaz transfer sezonunun hareketli geçeceğinin işaretleri şimdiden gelmeye başladı. , ve , 'in Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin 'yı transfer etmek için ciddi bir rekabet içine girdi.

Süper Lig devlerinin Edin Visca savaşı! İşte yaşananlar

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ile adı sıkça anılan 'nın maliyeti fazla gelince bu transfer gerçekleşmemişti. Geçtiğimiz ay 'ın da Visca'yı kadrosuna katmak için ile temasa geçince ortam ısınmaya başlamıştı. Visca için son talip ise oldu.

Süper Lig devlerinin Edin Visca savaşı! İşte yaşananlar

Teknik direktör , yakından tanıdığı eski öğrencisini kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Avcı'nın bu istediğinin ardından yönetimin Edin için yönetimi ile temasa geçtiği de gelen haberler arasında.

Süper Lig devlerinin Edin Visca savaşı! İşte yaşananlar

Bu ilk temasın da geçtiğimiz hafta gerçekleştiği öğrenildi. 'in en istikrarlı oyuncularından birisi olarak gösterilen 31 yaşındaki 'nın 2025'e kadar ile sözleşmesi var. Ancak Başakşehir'in oyuncuyu haziranda satma eğiliminde olduğu ifade ediliyor. (Takvim)

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