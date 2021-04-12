Trabzonspor Umut Meraş transferi için Le Havre ile görüşmelere başladı! Bonservis...

Bordo-mavili takıma sezon devam ederken gelen Abdullah Avcı devre arasında istediği bazı isimleri kadroya aldırmıştı. Ancak usta çalıştırıcı kafasındaki kadroyu sezon biter bitmek kurmayı hedefliyor. Bunun için de scout ekibi ve kurmaylarıyla toplantı üzerine toplantı yapıyor. Kulüp bütçesini yormayacak ancak mutlaka alınması gereken isimleri listeleyen Abdullah Avcı bunları yönetim kuruluna iletti. Başarılı teknik patronun yönetime sunduğu listede A Milli Takım'da oynayan Umut Meraş da yer alıyor. Marlon'dan beklediği verimi alamayan Avcı gelecek sezon 25 yaşındaki oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istiyor.



LE HAVRE İLE TEMAS KURULDU

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve transfer ekibi de Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda hemen kolları sıvadılar. Bordo-mavililer, Le Havre ile 1 yıl daha kontratı bulunan Umut Meraş için Fransız kulübüyle ilk teması kurdu. Karadeniz ekibinin idarecileri Le Havre'dan Umut için rakam istedi. Trabzonspor, bir yandan Le Havre'dan gelecek resmi cevabı beklerken diğer taraftan bu transfer için maksimum bütçesini de belirledi. Trabzonspor'un bu transfere 2 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı kaydedildi. Bonservis ödemeyi sevmeyen başkan Ahmet Ağaoğlu işi daha düşük rakamlara çözmeyi planlıyor.

Umut bu sezon 27 karşılaşmada forma giydi. 1 gol, 1 asist 2 defa skora direkt etkisi oldu.



DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Kariyerini Fransa 2. Ligi ekiplerinden Le Havre'da geçiren Umut Meraş, Trabzonspor'un ilgisine olumlu yaklaşıyor. Yeniden Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakan 25 yaşındaki futbolcu öncelikle Trabzonspor ile Le Havre'ın el sıkışmasını bekliyor.



TURNUVA ÖNCESİ TRANSFER BİTMELİ

Trabzonspor'un kadrosunda görmek istediği Umut Meraş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bordo-mavillier bu sebeple ellerini çabuk tutuyorlar. 11 Haziran'da başlayacak turnuva öncesinde işi imza aşamasına getirmeyi planlıyorlar. Umut'un burada göstereceği performansla taliplilerinin sayısı ve bonservis bedelinin artmasından endişe duyuyorlar.