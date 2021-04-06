Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Kayserispor | 11'ler belli oldu

- | 11'ler belli oldu

'in 33. haftasında heyecan başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında zirvenin iddialı takımlarından sahasında 'u konuk ediyor. Bordo-mavililerde hedef galip gelerek yeniden çıkışa geçmek. Konuk ekip ise alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bu zorlu mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 17:59 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 19:50
Trabzonspor-Kayserispor | 11'ler belli oldu

'in 33. haftasında heyecan başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında zirvenin iddialı takımlarından sahasında 'u konuk ediyor.

Bordo-mavililerde hedef galip gelerek yeniden çıkışa geçmek. Konuk ekip ise alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Bu zorlu mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu...

İLK 11'LER

Trabzonspor: , , , , , Flavio, Baker, , , , .

Kayserispor: Doğan, , Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Muhar, , , , , İlhan.

SON DAKİKA