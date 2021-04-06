Trabzonspor-Kayserispor | 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında heyecan başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında zirvenin iddialı takımlarından Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Bordo-mavililerde hedef galip gelerek yeniden çıkışa geçmek. Konuk ekip ise alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Bu zorlu mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu...
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan.