Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Djaniny’siz zorlanıyor

Son dakika spor haberi: Djaniny’siz zorlanıyor

Son dakika haberi: , Djaniny’nin olmadığı maçlarda zorlandı. 30 yaşındaki futbolcunun forma giymediği 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 9 puan kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Djaniny’siz zorlanıyor

, kart cezası bulunan forvet oyuncusu Djaniny Semedo'dan bu karşılaşmada da faydalanamadı. -mavili takım, Djaniny'nin forma giymediği karşılaşmalarda zorlandı. , Djaniny'nin olmadığı 4 maçta, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puan kayıplarına engel olamadı. 56 puana ulaşan , 4 maçta 9 puan kaybederek zirve yarışında büyük yara aldı. 30 yaşındaki bu sezon bordo-mavili formayla toplam 24 karşılaşmaya çıkıp 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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