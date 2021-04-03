Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sivasspor deplasmanına çıkıyor! Hedef 3 puan...

Süper Lig'de iki maçlık puan kayıplarının ardından 4-1'lik MKE A.Gücü galibiyetiyle çıkışa geçen Trabzonspor, bugün deplasmanda DG Sivas'a konuk olacak. Cezalı ve sakat oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililer, eksiklerine rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi arzuluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, takımını yoğun periyoda hazırlıyor. 4-1'lik A.Gücü galibiyetiyle milli araya girdiklerini hatırlatan tecrübeli hoca, "Bıraktığımız yerden devam edelim. Tekrar seri yakalamamız gerekiyor. Unutmayın, zirvede her şey olabilir. Daha 10 maç var. Biz kazanalım yeter. Sonuna kadar bu yarışta olacağız. Pes etmeyeceğinizi herkese gösterin" sözleriyle takımı ateşliyor.

HESAP KAPATMA VAKTİ

Trabzonspor'un başındaki ilk maçına 9. haftada Erzurumspor karşısında çıkan Abdullah Avcı, 1-0'lık galibiyetle başlamıştı. Ardından Ankaragücü'nü de aynı skorla deviren bordo-mavililer, sonrasında ise üst üste oynadığı Sivasspor (1-1) ve Kayserispor (0-0) maçlarında toplam 4 puan yitirdi. Fırtına, bu kez aynı periyottan hem 6 puan çıkartmak hem de ilk yarının rövanşını almak istiyor. Bugün Sivas'a konuk olacak Fırtına, 6 Nisan'da ise Kayserispor'u ağırlayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, UĞUR, CAMARA, AHMET, ISAAC COFIE, R. YALÇIN, HAKAN, FAJR, BOYD, GRADEL, YATABARE

TRABZONSPOR: UĞURCAN, HÜSEYIN, EDGAR, HUGO, MARLON, A. PARMAK, YUSUF, YUNUS, BAKASETAS ,NWAKAEME, EKUBAN

2. YARIDA COŞUYOR

Bordo-mavililer, 30 maçta bulduğu 39 golün 18'ni ilk, 21'ini ise ikinci devrelerde attı. Trabzon, 1-15 dakikalar arası 1, 16-30 arası 9, 31-45 arası 8, 46-60 arasında 7, 61-75 arası 7, 76-90 arası da 7 kez fileleri sarstı.

SİVAS'TA ZORLANIYOR

Sivas'ta oynanan maçlarda ev sahibi takım üstünlük kurdu. Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı 14 maçın 5'inden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti. Ligin ilk yarısında Trabzon'daki karşılaşma 1-1 sona ermişti.

MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Karadeniz devinde Sivas sınavı öncesi Berat, Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in tedavileri devam ediyor. Kamil Ahmet ile Afobe'nin durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Djaniny ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Ankaragücü maçındaki 11'inde mecburi değişikliğe giderek cezalı Djaniny'nin yerine hücumda Yusuf Sarı'ya forma vermesi bekleniyor.

İKİ TAKIMIN MAÇI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig´de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Trabzonspor 43, Sivasspor 32 kez fileleri sarstı. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.

GÖZLER EKUBAN'DA

MKE Ankaragücü filelerini iki kez sarsan Ekuban, bordo-mavili takım formasıyla en golcü sezonunu yaşıyor. Ganalı hücumcu, geldiği 2018- 19 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019-20'de de 22 maçta 5 gol kaydetti. 27 yaşındaki hücumcu, bu sezon ise ligin geride kalan 31 haftalık bölümünde 24 maçta forma giyip rakip fileleri 8 kez havalandırarak önceki sezonlardan daha golcü bir performans ortaya koydu. Ekuban, ligde 8 golle takımının da en skorer ismi oldu. 1.82 boyundaki futbolcu bugün Sivas maçında da takımın en önemli kozlarından biri olacak.

EN İYİ SERİYE SAHİP TAKIM

Fırtına, deplasmanda oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 160 gündür dış sahada maç kaybetmeyen bordo-mavililer bu alanda en iyi seriye sahip takım oldu. Deplasmanda 12 maçtır yenilmeyen Karadeniz devi, bu periyotta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

27 PUAN ELDE ETTİLER

Avcı'nın, 10 Kasım 2020'de göreve gelmesinin ardından deplasmanda 11 müsabakada 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden bordomavililer, daha önce ise dış sahada 4 maçta 3 puan çıkarabilmişti. Avcı'nın gelişi sonrasında ise 27 puan elde etti. Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenilgisini Newton döneminde Fenerbahçe karşısında almıştı.

AVCI ÖNCESİ AVCI SONRASI

Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı öncesi oynadığı 8 maçta rakip ağlar 10 kez sarsarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Bordo-mavililer, Avcı sonrasında ise 22 karşılaşmada 29 gol atıp, fileleri de 15 kez sarsıldı.

AFOBE BUGÜN YOK

Trabzonspor'un golcüsü Benik Afobe, sakatlığı Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Kulüp doktoru Hakan Çelik, Afobe'nin 19 yaş altı takımı ile yapılan antrenman maçında sol omuzuna darbe alarak sakatlandığını hatırlattı. Çelik, "Futbolcumuzun omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz, Sivas kamp kadromuzdan çıkartılmıştır" dedi.

FIRTINA 14-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Demir Grup Sivas, bugün Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 29 karşılaşmada Fırtına'nın 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

TOPLAMDA 27 GOL

Türkiye'de 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 95 resmi karşılaşmaya çıkıp, 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Ganalı hücumcu, bu sezon 25 maçta 9, 2019- 20'de 34 karşılaşmada 10, 2018- 2019'da da 36 mücadelede 8 gol kaydetti.

REKORA KOŞUYOR

Süper Lig'de 30 maçta topladığı 55 puanın 30'unu deplasmanda hanesine yazdıran Trabzonspor, bugün Sivasspor'u yenerse geçen sezonki dış saha performansına ulaşacak. Bordo- mavililer, deplasmanda sonraki Çaykur Rizespor karşılaşmasından da puan ya da puanlar alması durumunda ise 17 maçlar sonunda dış sahada 42 puan topladığı 2010-11'in ardından en iyi dış saha performansını sergileyecek.