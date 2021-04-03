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Son dakika spor haberi: Koita koptu geliyor! 'dan menajerine davet

Son dakika haberi: Bordo-mavililer, ile sözleşmesi bitecek olan Fode Koita’nın menajerini tekrar ’a davet etti. Yıldız oyuncuya yıllığı 800 bin Euro’dan 3 senelik sözleşme önerildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:48 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Koita koptu geliyor! Trabzonspor'dan menajerine davet

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan 'da forvet adaylarından biri de ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fode Koita. 30 yaşındaki santrforu devre arasında da kadrosuna katmak isteyen ancak istediği sonucu elde edemeyen bordo-mavililerin, sezon sonu için yeni bir girişim yaptığı bildirildi. Teknik direktör 'nın da kadrosunda görmeyi istediği futbolcuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha yapılmıştı. Trabzonspor kurmaylarına Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyeceğini söyleyen Koita'nın kendisine yapılan teklifi kabul ettiği belirtildi.

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pasaportu da bulunan futbolcunun menajeri, kesin anlaşmanın yapılması için yeniden 'a davet edildi. Oyuncuya imza parası olmadan 800'er bin euro'dan 3 yıllık sözleşme önerildi. Sağ ve sol kanatta da başarılı bir şekilde oynayabilen yıldız bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra affedilen Koita kariyerinde Kasımpaşa'dan önce , , , ve formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcunun, sürekli olarak Trabzonspor için, "Çok büyük bir takım" vurgusu yaptığı öğrenildi.

2016-17 sezonunda 'tan 320 bin euro'ya Kasımpaşa'ya transfer olan Koita, ekibiyle çıktığı 110 resmi maçta 31 gol atıp 11 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, 'nda ise 4 kez oynadı.

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