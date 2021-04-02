Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Uğurcan Çakır açıklaması! Transfer teklifi...

Son dakika spor haberleri: Başkanı 'dan açıklaması! Transfer teklifi...

Başkanı , ismi devleriyle anılan 'ın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı kaleci için geçen sezon aldıkları tekliflerin yetersiz olduğunu belirten Ağaoğlu, "Şu anda konuşulan rakamlar ise bir anlamda bizim beklentilerimizle örtüşüyor" dedi. Ağaoğlu ayrıca, ile yapılan anlaşmanın da kulübü düzlüğe çıkaracağını sözlerine ekledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 23:47
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Uğurcan Çakır açıklaması! Transfer teklifi...

Başkanı , beın Sports'ta katıldığı programda 'ın geleceği ve ile yapılan anlaşmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Trabzonspor için ödenebilir bir yapılandırmaydı ama , ve işin içinden çıkamıyordu. Dolayısıyla yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuldu. Burada önemli olan, mali disiplini sağlamak.

, 'Belirli mali kriterleri 2004 yılı itibarıyla uygulayacağım.' dedi. Futboldan elde edilen geliri, futbol dışı faaliyetlerde kullanmayı yasakladı. Bugün, futboldan elde edilen gelirlerin başka branşlarda kullanılmasından ötürü doğan sıkıntılar konuşuluyor.

"800 MİLYON LİRAYI RAHATÇA ÖDERİZ"

Anlaşmaya Trabzonspor açısından baktığımızda, kulüp 9 yıl içerisinde 860 milyon liralık borcunu rahatça öder. Şu anda yürürlükte olan finansal politikasından ödün vermediği takdirde öder. Maaş tavanımız 1.5 milyon Euro. Kulüp, bunun üzerinde bir ücret ödeyemez.

"BENİM DEĞERİM BU DEĞİL"
ile ilgili, geçen yıl yapılan birkaç teklif vardı. Pandemi olmasaydı Sörloth 20 değil, 35 milyon euro'ya transfer olurdu. Uğurcan'la konuştuğumuzda, bir değerlendirme yaptık ve kendisi de gitmek istemedi. 'Benim değerim bu değil' dedi.

"ŞU ANKİ RAKAMLAR BEKLENTİMİZLE ÖRTÜŞÜYOR"
Geçen seneki teklifler bizim beklentimizin %30 altındaydı. Şu anda konuşulan rakamlar bir anlamda bizim beklentilerimizle örtüşüyor. Uğurcan, finallerine giden, 'nde de grupta lider olan bir ülkenin 1 numaralı kalecisi konumunda. Onun için teklifleri değerlendirirken, bunları değerlendirmemiz lazım.

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