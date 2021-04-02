Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Uğurcan Çakır açıklaması! Transfer teklifi...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beın Sports'ta katıldığı programda Uğurcan Çakır'ın geleceği ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Trabzonspor için ödenebilir bir yapılandırmaydı ama Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş işin içinden çıkamıyordu. Dolayısıyla yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuldu. Burada önemli olan, mali disiplini sağlamak.

UEFA, 'Belirli mali kriterleri 2004 yılı itibarıyla uygulayacağım.' dedi. Futboldan elde edilen geliri, futbol dışı faaliyetlerde kullanmayı yasakladı. Bugün, futboldan elde edilen gelirlerin başka branşlarda kullanılmasından ötürü doğan sıkıntılar konuşuluyor.

"800 MİLYON LİRAYI RAHATÇA ÖDERİZ"

Anlaşmaya Trabzonspor açısından baktığımızda, kulüp 9 yıl içerisinde 860 milyon liralık borcunu rahatça öder. Şu anda yürürlükte olan finansal politikasından ödün vermediği takdirde öder. Maaş tavanımız 1.5 milyon Euro. Kulüp, bunun üzerinde bir ücret ödeyemez.

"BENİM DEĞERİM BU DEĞİL"

Uğurcan ile ilgili, geçen yıl yapılan birkaç teklif vardı. Pandemi olmasaydı Sörloth 20 değil, 35 milyon euro'ya transfer olurdu. Uğurcan'la konuştuğumuzda, bir değerlendirme yaptık ve kendisi de gitmek istemedi. 'Benim değerim bu değil' dedi.

"ŞU ANKİ RAKAMLAR BEKLENTİMİZLE ÖRTÜŞÜYOR"

Geçen seneki teklifler bizim beklentimizin %30 altındaydı. Şu anda konuşulan rakamlar bir anlamda bizim beklentilerimizle örtüşüyor. Uğurcan, EURO 2020 finallerine giden, Dünya Kupası Elemeleri'nde de grupta lider olan bir ülkenin 1 numaralı kalecisi konumunda. Onun için teklifleri değerlendirirken, bunları değerlendirmemiz lazım.

