Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un başvurusuna FIFA'dan olumlu yanıt geldi!

Son dakika spor haberi: 'un başvurusuna 'dan olumlu yanıt geldi!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un, 'ya kurullarının seçimle iş başına gelmesi yönündeki başvurusu sonuçlandı. FIFA'nın, federasyona uyarı yazısı gönderdiği ifade edildi. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 11:31
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un başvurusuna FIFA'dan olumlu yanıt geldi!

kısa süre önce tarafından verilen hak mahrumiyeti cezalarının adaletsiz olduğunu, hakem hatalarını, 'nin ve kurullarının kararlarının adaletsiz olduğunu belirterek 'ya şikayette bulunmuştu. 'in aldığı, 'nun "bağımsız, tarafsız bir organ olmadığı" ve "yapısının değiştirilmesi gerektiği" kararı üzerinden bir karar alınmasını istedi.

TFF'nin bağımsız ve özgür hareket etme ilkesine uymadığını iddia etti. 'nde yer alan habere göre Trabzonspor'un, kurulların seçimle iş başına gelmesi için yaptığı başvuruya FIFA'dan olumlu cevap geldi.

FIFA'nın Disiplin Kurulu, kurulların seçimiyle ilgili aldığı kararı 'ya iletti. UEFA da TFF'ye bir yazı gönderdi. Kurulların tam bağımsız olmasının gerektiği konusunda uyarı yaptı. TFF'ye süreci tamamlaması için zaman tanıdı.

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