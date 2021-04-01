Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un başvurusuna FIFA'dan olumlu yanıt geldi!

Trabzonspor kısa süre önce PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti cezalarının adaletsiz olduğunu, hakem hatalarını, TFF'nin ve kurullarının kararlarının adaletsiz olduğunu belirterek FIFA'ya şikayette bulunmuştu. AİHM'in aldığı, TFF Tahkim Kurulu'nun "bağımsız, tarafsız bir organ olmadığı" ve "yapısının değiştirilmesi gerektiği" kararı üzerinden bir karar alınmasını istedi.

TFF'nin bağımsız ve özgür hareket etme ilkesine uymadığını iddia etti. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor'un, kurulların seçimle iş başına gelmesi için yaptığı başvuruya FIFA'dan olumlu cevap geldi.

FIFA'nın Disiplin Kurulu, kurulların seçimiyle ilgili aldığı kararı UEFA'ya iletti. UEFA da TFF'ye bir yazı gönderdi. Kurulların tam bağımsız olmasının gerektiği konusunda uyarı yaptı. TFF'ye süreci tamamlaması için zaman tanıdı.