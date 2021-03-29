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Son dakika haberi: 'nın var 1 bildiği

Son dakika haberi: ’nın kulüp takımlarında görev verdiği isimler ’da da kaleyi koruyor. Başakşehir’de Volkan ve Mert’ten sonra Trabzon’da da formayı kaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 20:28 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'nın var 1 bildiği

Bordo-mavili ekibin teknik direktör 'nın ilginç istatistiği... Deneyimli çalıştırıcının kulüp takımlarında forma verdiği eldivenler aynı zamanda kalesinin de değişmez isimleri oluyor. Avcı, Başakşehir'in başındayken önce ardından da uzun süre Milli Takımımızın kalesini korudalar. Abdullah Avcı'nın 'a geçmesiyle birlikte ay-yıldızlı ekibin 1 numarası da değişti. Bir süredir formsuz olan Mert Günok'un yerine 'nın kalesini artık Fırtına'nın eldiveni koruyor. Böylece Avcı'nın istatistiği devam ediyor.

SÖRLOTH İLE HASRET GİDERDİ

Çakır, Milli Takımızın Norveç'i mağlup ettiği mücadelenin ardından geçen sezonki takım arkadaşı 'un yanına gitti. İkili samimi şekilde kucaklaştı.

3 TAKIM İZLEDİ

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'un ardından Milli Takım'da gösterdiği performans Avrupa devlerinin yakın takibinde. Türkiye'nin Norveç'i devirdiği mücadelede , ve , 24 yaşındaki eldiveni izledi. Liverpool taraftarı sosyal medyada "Mutlaka almamız lazım. Heyecan verici bir kaleci" yorumu yaptılar.

EFSANE HAMDİ: TEKLİFLER ARTAR

Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden , Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı. Aslan, "Uğurcan'dan herkes bir performans bekliyordu ancak o beklentileri aştı. belki bu kadar gündemde değil ancak bu tip milli maçlarda çok daha göz önüne çıktı. Hem teklif eden takım sayısı hem de bonservisi artacaktır" ifadelerini kullandı.

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