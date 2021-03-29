Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'nın var 1 bildiği

Bordo-mavili ekibin teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilginç istatistiği... Deneyimli çalıştırıcının kulüp takımlarında forma verdiği eldivenler aynı zamanda Milli Takım kalesinin de değişmez isimleri oluyor. Avcı, Başakşehir'in başındayken önce Volkan Babacan ardından da Mert Günok uzun süre Milli Takımımızın kalesini korudalar. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a geçmesiyle birlikte ay-yıldızlı ekibin 1 numarası da değişti. Bir süredir formsuz olan Mert Günok'un yerine Türk Milli Takımı'nın kalesini artık Fırtına'nın eldiveni Uğurcan Çakır koruyor. Böylece Avcı'nın istatistiği devam ediyor.

SÖRLOTH İLE HASRET GİDERDİ

Uğurcan Çakır, Milli Takımızın Norveç'i mağlup ettiği mücadelenin ardından geçen sezonki takım arkadaşı Alexander Sörloth'un yanına gitti. İkili samimi şekilde kucaklaştı.

3 TAKIM İZLEDİ

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'un ardından Milli Takım'da gösterdiği performans Avrupa devlerinin yakın takibinde. Türkiye'nin Norveç'i devirdiği mücadelede Liverpool, Sevilla ve Leipzig, 24 yaşındaki eldiveni izledi. Liverpool taraftarı sosyal medyada "Mutlaka almamız lazım. Heyecan verici bir kaleci" yorumu yaptılar.

EFSANE HAMDİ: TEKLİFLER ARTAR

Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden Hamdi Aslan, Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı. Aslan, "Uğurcan'dan herkes bir performans bekliyordu ancak o beklentileri aştı. Süper Lig belki bu kadar gündemde değil ancak bu tip milli maçlarda çok daha göz önüne çıktı. Hem teklif eden takım sayısı hem de bonservisi artacaktır" ifadelerini kullandı.