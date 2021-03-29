Trabzonspor'da izin bitti

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, milli arada takıma 1 gün izin vermişti. Bordo-mavili futbolcular günü aileleriyle birlikte dinlenerek geçirdiler. Karadeniz ekibinde verilen 1 günlük izin sona erdi. Futbolcular bugün tesislerde bir araya gelerek çalışmalarını sürdürecekler.

KORONA UYARISI

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı oyunculara Izin verdi ancak yönetim tüm takımı uyardı. Oyunculardan koronavirüs sebebiyle sosyal mesafeye dikkat etmeleri, aileleri hariç kimseyle görüşme yapmamaları istendi.