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'da izin bitti

'da teknik direktör , milli arada takıma 1 gün izin vermişti. Bordo-mavili futbolcular günü aileleriyle birlikte dinlenerek geçirdiler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 20:22 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da izin bitti

'da teknik direktör , milli arada takıma 1 gün izin vermişti. Bordo-mavili futbolcular günü aileleriyle birlikte dinlenerek geçirdiler. ekibinde verilen 1 günlük izin sona erdi. Futbolcular bugün tesislerde bir araya gelerek çalışmalarını sürdürecekler.

KORONA UYARISI

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı oyunculara Izin verdi ancak yönetim tüm takımı uyardı. Oyunculardan koronavirüs sebebiyle sosyal mesafeye dikkat etmeleri, aileleri hariç kimseyle görüşme yapmamaları istendi.

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