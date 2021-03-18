Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a yıldız isimden iyi haber geldi!

Son dakika spor haberi: 'a yıldız isimden iyi haber geldi!

Son dakika haberleri... 'de ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı bulunan yıldız isimden iyi haber geldi. İşte ayrıntılar... ()

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 10:20
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a yıldız isimden iyi haber geldi!

cumartesi günü oynayacağı maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a yıldız isimden iyi haber geldi!

Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda hafif sakatlığı bulunan Edgar Ie takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a yıldız isimden iyi haber geldi!

Öte yandan Fırtına'ya bu mücadele öncesi müjdeli bir haber geldi...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a yıldız isimden iyi haber geldi!

1. derecede kas yaralanması olduğu için BB Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir takımla çalıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a yıldız isimden iyi haber geldi!

Sağlık kurulunun oyuncuyu maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve şu an için iyi durumda olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a yıldız isimden iyi haber geldi!

'a devre arasında gelen 22 yaşındaki genç futbolcu, bordo-mavili formayla 11 karşılaşmada görev aldı.

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