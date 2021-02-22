Trabzonspor meğer onu bekliyormuş! Sezon başında Abdullah Avcı gelseydi...

Karadeniz temsilcisi Hüseyin Çimşir ile yolları ayırdıktan sonra takımı yardımcısı Eddie Newton devralmıştı. Türkiye Kupası da kazanılınca kafalar karışmıştı. Bordo-mavillier sezon başında Abdullah Avcı ile de görüşse de Newton ile devam kararı çıkmıştı. Ancak İngiliz hocanın takımın başanda kaldığı dönem tam anlamıyla hüsran oldu. Trabzonspor, Newton ile 7 maçta 5 puan toplarken ligde 19. basamaktaydı.



8. hafta Alanyaspor maçında takımın başında İhsan. Derelioğlu çıktı. Fırtına 8 haftada 6 puan topladı. 0.75 gibi çok düşük bir puan ortalaması yakaladı. Abdullah Avcı'nın gelişiyle ise işler bir anda değişti. 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördüler. 2.47 gibi muhteşem bir puan ortalaması yakaladı. Şimdi herkesin aklında aynı soru var. Ya Fırtına sezona Abdullah Avcı ile başlasaydı ne olacaktı? Avcı, 2.47 ortalamayı o dönem de yakalasa Fırtına'nın puanı 48 değil, 67 olacaktı.