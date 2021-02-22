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meğer onu bekliyormuş! Sezon başında gelseydi...

'da son dakika haberi... Fırtına, Avcı’dan önce 8 maçta 0.75 puan ortalaması yakalamıştı. Usta hoca bu oranı 2.47’ye çıkardı. Bordo-mavililer sezona Avcı ile başlasa ve yine bu oranı tuttursa tam 19 puan fazlası olacaktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 23:13 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor meğer onu bekliyormuş! Sezon başında Abdullah Avcı gelseydi...

Karadeniz temsilcisi Hüseyin Çimşir ile yolları ayırdıktan sonra takımı yardımcısı Eddie Newton devralmıştı. Türkiye Kupası da kazanılınca kafalar karışmıştı. Bordo-mavillier sezon başında ile de görüşse de Newton ile devam kararı çıkmıştı. Ancak İngiliz hocanın takımın başanda kaldığı dönem tam anlamıyla hüsran oldu. , Newton ile 7 maçta 5 puan toplarken ligde 19. basamaktaydı.

8. hafta Alanyaspor maçında takımın başında İhsan. Derelioğlu çıktı. Fırtına 8 haftada 6 puan topladı. 0.75 gibi çok düşük bir puan ortalaması yakaladı. Abdullah Avcı'nın gelişiyle ise işler bir anda değişti. 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördüler. 2.47 gibi muhteşem bir puan ortalaması yakaladı. Şimdi herkesin aklında aynı soru var. Ya Fırtına sezona Abdullah Avcı ile başlasaydı ne olacaktı? Avcı, 2.47 ortalamayı o dönem de yakalasa Fırtına'nın puanı 48 değil, 67 olacaktı.

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