Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu! 11 eksik var

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Kağan, Hakan, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, K. Ahmet, F.Can, Hakan, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe

KADRODA 11 EKSİK!

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Covid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Yaşadığı sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak da kadroya dahil edilmedi.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ:

Uğurcan Çakır

Arda Akbulut

Erce Kardeşler

Marlon

Serkan Asan

Hosseini

Baker

Nwakaeme

Abdülkadir Ömür

Abdulkadir Parmak

Trondsen

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