Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Egemen Korkmaz'ın cezasına itirazı reddedildi

'un 'ın cezasına itirazı reddedildi

'da 'i 2-1'lik skorla deviren 'da yardımcı antrenörlük yapan 'a saha kenarında yaşanan olaylar nedeniyle 4 maç ceza verilmişti. Bordo-mavililerin cezaya itirazına 'nda red cevabı geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 17:36
Trabzonspor'un Egemen Korkmaz'ın cezasına itirazı reddedildi

() Tahkim Kurulu, 'un antrenör 'a verilen 4 maç men ve para cezasına yaptığı itirazı reddetti.

'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

". A.Ş.'nin antrenörü Egemen Korkmaz ile ilgili 'nın 02.02.2021 tarihli E.2020-2021/608 K.2020-2021/744 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin antrenörü Egemen Korkmaz'ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 'nin 44/1-c, 35/4. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

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