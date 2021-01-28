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'un zaferi yerel basını coşturdu! "Kupaların efendisi"

Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 'yı kazanan 'da büyük bir sevinç yaşanıyor. ve 'yı müzesine götürerek duble yapan 'nın bu zaferi yerel basında da yankı uyandırdı. Yerel basın, "Kupa beyi Trabzonspor", "Söke söke şampiyon" şeklinde manşetlerle kupanın coşkusunu yaşadı. İşte bordo-mavili takımın zaferinin yerel basına yansıması...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:46
Trabzonspor'un zaferi yerel basını coşturdu! "Kupaların efendisi"

Trabzon yerel basını, 'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 'yı müzesine getirmesini manşetlerine taşıdı.

Trabzonspor'un zaferi yerel basını coşturdu! "Kupaların efendisi"

Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle kupaya uzanan bordo-mavili takımın bu zaferi yerel basında büyük yankı buldu.

Trabzonspor'un zaferi yerel basını coşturdu! "Kupaların efendisi"

Karadeniz gazetesi sürmanşetinde, "En büyük kupa 'un" başlığı kullanıldı. Gazetenin son sayfasında ise "2020 Şampiyonu Trabzonspor" başlığı altında bordo-mavili takımın kupa sevincinin yer aldığı fotoğraf tam sayfa paylaşıldı.

Trabzonspor'un zaferi yerel basını coşturdu! "Kupaların efendisi"

Taka gazetesi de sürmanşetinde "Canını yiyeyim Ekuban" başlığı kullanılırken, son sayfasında takımın kupa ile çekilmiş fotoğrafı, "Kupa beyine selam durun" manşetleri altında yayımladı.

Trabzonspor'un zaferi yerel basını coşturdu! "Kupaların efendisi"

Kuzey Ekspres gazetesinde "Süper " sürmanşeti atılırken, "Kupa, hak edenin müzesine geliyor" başlığı kullanıldı.

Trabzonspor'un zaferi yerel basını coşturdu! "Kupaların efendisi"

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ilk ve son sayfalarının tamamında sevinç fotoğraflarını, "Kupa Fatih'i Trabzon" ve "Süpersin" manşetleriyle yayımladı.

Trabzonspor'un zaferi yerel basını coşturdu! "Kupaların efendisi"

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de sürmanşetinde "Süpersiniz çocuklar" başlığını kullanırken, son sayfasında "Kupaların efendisi" manşetini attı.

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