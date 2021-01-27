Haberler Trabzonspor Başakşehir - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | TFF Süper Kupa

- : 1-2 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | TFF

dakika haberi: , 'nda oynanan TFF maçında 'i 2-1 mağlup ederek, dev kupanın sahibi oldu. Bordo-mavililere zaferi getiren golleri Djaniny ve Ekuban kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 22:54 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:11
Başakşehir - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | TFF Süper Kupa

şampiyonu ile son şampiyonu 'u karşı karşıya getiren TFF maçında zafer bordo-mavililerin oldu. Trabzonspor, 'nda oynanan ve 'dan naklen yayınlanan mücadelede rakibini 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, eski adı olan Süper Kupa'yı toplamda 9. kez müzesine götürdü.

Fırtına'ya kupayı getiren golleri 47'de ile 85'te kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı, 58'de 'nın penaltısıyla geldi.

EPUREANU KIZARDI!
Başakşehir'de maçın 73. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı. Moldovalı stoper, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde faul yaptığı gerekçesiyle maçın hakemi tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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