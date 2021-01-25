Son dakika: Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor, Joao Pereira ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Bordo mavililerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Takımımızda 3,5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi.

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu plaket takdiminin ardından yaptığı konuşmada, "Kulübümüze verdiğin hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saha içinde ve saha dışındaki duruşunla, futbolcularımıza örnek oldun. Tüm emeklerin için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Sağıroğlu, Pereira'ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı formamız ve eşi Natacha Esmail için Trabzon'a özgü telkâri hediye etti."