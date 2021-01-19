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Teknik Direktörü listeyi genişletti

Teknik Direktörü , kale ve stoper hariç her yere takviye istedi. Öncelik +. Yönetim 6 oyuncuyla görüşüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı listeyi genişletti

Teknik direktör , ara transferin bitimi yaklaşırken yönetimden beklentilerini artırdı.

Başarılı çalıştırıcının, kale ve stoper mevkii hariç her bölge için transfer talebi olduğu öğrenildi. Orta sahaya dışında bir transfer beklentisi daha olan Avcı'nın , forvet arkası, sağ-sol kenar ve her iki bek bölgesine de takviye istediği ortaya çıktı.

6 oyuncuyla temasta olan yönetim, harcama limiti ve yüksek rakamlar nedeniyle zorlanıyor. Avcı'nın öncelikli mevkileri ise ve forvet. Sonra kanada bir alternatif istediği, diğer bölgelerin ise limitlerin izin verdiği müddetçe gerçekleşmesini talep ettiği belirtildi.

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