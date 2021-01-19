Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı listeyi genişletti

Teknik direktör Abdullah Avcı, ara transferin bitimi yaklaşırken yönetimden beklentilerini artırdı.

Başarılı çalıştırıcının, kale ve stoper mevkii hariç her bölge için transfer talebi olduğu öğrenildi. Orta sahaya Berat Özdemir dışında bir transfer beklentisi daha olan Avcı'nın forvet, forvet arkası, sağ-sol kenar ve her iki bek bölgesine de takviye istediği ortaya çıktı.

6 oyuncuyla temasta olan yönetim, harcama limiti ve yüksek rakamlar nedeniyle zorlanıyor. Avcı'nın öncelikli mevkileri ise orta saha ve forvet. Sonra kanada bir alternatif istediği, diğer bölgelerin ise limitlerin izin verdiği müddetçe gerçekleşmesini talep ettiği belirtildi.