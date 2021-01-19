Haberler Trabzonspor Yeni seri zamanı! İşte Trabzonspor - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Yeni seri zamanı! İşte Trabzonspor - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecelk. Bordo-mavililerde teknik direktör 'nın yeni transfer 'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. İşte Trabzonspor - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:02 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Yeni seri zamanı! İşte Trabzonspor - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor, 'in 20'nci haftasında bugün >'u konuk edecek. İki maçlık galibiyet serisi Fraport TAV beraberliği ile son bulan bordo-mavililer kazanıp yeni bir çıkış başlatmak istiyor. 'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasında bugüne kadar yapılan 38 maçta bordo-mavililerin 19, Konyaspor'un ise 10 galibiyeti bulunuyorr. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 58 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 43 gol gördü.

MINI ROTASYON

Teknik direktör 'nın sıkışık trafik nedeniyle ilk 11'de birkaç değişiklik yapması bekleniyor. Savunmanın sağında 'ın yerine stoperde ise 'nin yerine oynayacak. Berat da 11'de sahaya çıkacak.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Karadeniz temsilcisinde üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartı bulunan , Abdulkadir Parmak ve , Konyaspor karşısında da sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki maçında formasını giyemeyecek.

GÖZLER BERAT'TA

Bordo-mavili takımın yeni transferi 'in de Konyaspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Ara transferde takıma katılan ilk isim olan genç oyuncu, antrenman eksiği nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde riske edilmemişti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HUGO, EDGAR, MARLON, BAKER, BERAT, A. ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, JEVTOVIC, ABDÜLKERİM, ÖMER ALİ, OĞUZKAĞAN, DIOMANDE, SHENGELIA, HADZIAHMETOVIC, CIKALLESHI, KRAVETS

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