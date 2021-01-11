Abdullah Avcı'dan Berat Özdemir'e çağrı: Gel idmana başla

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Ayberk Özdemir Trabzon'a geliyor.

TESTLER NEGATİF

Koronavirüse yakaladığı gerekçesiyle 10 gündür karantinada bulunan oyuncunun testleri negatif çıktı.

ACİL ÇAĞRILDI

Başarılı oyuncu Abdullah Avcı tarafından acil olarak Trabzon'a çağrılırken akşam saatlerinde uçakla önce Ordu'ya daha sonra da Trabzon'a gelecek.

Ordu Havalimanına iniş sebebinin ise Trabzon Havalimanı'na uçak bulunmamasından ve Avcı'nın "Gel idmana başla" ifadelerinden dolayı olduğu öğrenildi.

BERAT İDMANA ÇIKACAK

Bordo Mavili takımın başarılı oyuncusunun yarın Trabzonspor ile antrenmanlara başlayacak. (61 Saat)

