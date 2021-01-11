Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Berat Özdemir'e çağrı: Gel idmana başla

'dan 'e çağrı: Gel idmana başla

'un 2.5 milyon Euro karşılığında 'nden transfer ettiği , corona virüse yakalanması nedeniyle henüz 'a gelememişti. Testleri negatife dönen yıldız futbolcu tarafından acil olarak çağrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:15
Abdullah Avcı'dan Berat Özdemir'e çağrı: Gel idmana başla

'un 'nden kadrosuna kattığı 'a geliyor.

TESTLER NEGATİF

Koronavirüse yakaladığı gerekçesiyle 10 gündür karantinada bulunan oyuncunun testleri negatif çıktı.

ACİL ÇAĞRILDI

Başarılı oyuncu tarafından acil olarak Trabzon'a çağrılırken akşam saatlerinde uçakla önce 'ya daha sonra da Trabzon'a gelecek.

Ordu Havalimanına iniş sebebinin ise 'na uçak bulunmamasından ve Avcı'nın "Gel idmana başla" ifadelerinden dolayı olduğu öğrenildi.

BERAT İDMANA ÇIKACAK

Bordo Mavili takımın başarılı oyuncusunun yarın Trabzonspor ile antrenmanlara başlayacak. (61 Saat)

SON DAKİKA