Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

Devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Trabzonspor, Alman ekibi Wolfsburg'dan ayrılması gündemde olan Yunus Mallı için bir takım girişimlerde bulunmuştu.

Aradan geçen zaman zarfında anlaşma sağlanamazken transferin detaylarını oyuncunun menajeri olan amcası İlhan Mallı açıklamalarda bulundu.

"AVCI YUNUS'U TANIYOR, BİLİYOR" Abdullah Avcı'nın Yunus Mallı'yı tanıdığının altını çizen amca Mallı "Önemli bir süreç yaşanıyor. Yunus, Avrupa Şampiyonasına katılmak yer almak istiyor. İyi bir takımda kendisini tekrar göstermesi gerekiyor.

Bu süreçte Abdullah Avcı'nın gelmesi, Yunus Mallı için önemli bir gelişme. Hoca Yunus'u tanıyor, kalitelisini de biliyor, milli takımdayken de kendisiyle görüşmüştük. Bizim için büyük etken"

"ANLAŞMA AŞAMASINDA DEĞİLİZ" Trabzonspor ile görüştüklerini aktaran Mallı "Yunus için her gün farklı farklı haberleri biz de medyadan okuyoruz. Onlara yorum yapmak istemiyorum. Trabzonspor'un ilgisi doğru ancak net şekilde söyleyebileceğimiz bir gelişme yok.

Futbol işi çok çabuk gelişebiliyor. Trabzonspor gibi büyük bir camiadan bahsediyoruz. Belirli bir noktada anlaşma sağlanırsa çok fayda getireceğini düşünüyorum. Trabzon gibi bir kulüpte oynamak fayda sağlar.

"ESKİ VE YENİ TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYORUZ" Bordo Mavili kulübün sezon başında da bir teklif sunduğunu aktaran Mallı "Trabzonspor'un daha önce sunduğu ve şimdiki teklifi var. Değerlendirmeyi yaparken ona göre yapıyoruz. Şu an da anlaşma aşamasında değiliz. Önümüzdeki günlerde daha daha da netleştirebiliriz "



"ESKİ VE YENİ TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYORUZ" Bordo Mavili kulübün sezon başında da bir teklif sunduğunu aktaran Mallı "Trabzonspor'un daha önce sunduğu ve şimdiki teklifi var. Değerlendirmeyi yaparken ona göre yapıyoruz. Şu an da anlaşma aşamasında değiliz. Önümüzdeki günlerde daha daha da netleştirebiliriz "

"HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA SEÇİM YAPACAĞIZ" Türkiye'de olduğunun altını çizen amca Mallı "Yunus 10 yıldır Bundesliga'da, şu ana kadar da gösterdiği performansıyla birçok başarı elde etti. Ben de şu an da Yunus Için görüşmeler yapmak üzere Türkiye'deyim. Buradan birkaç kulüp de Yunus için ilgi gösteriyor.