Haberler Trabzonspor Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

'nın menajerinden açıklaması!

Devre arasında takıma takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren 'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 'nden 'i kadrosuna katan bordo-mavililer için de girişimlerini sıklaştırmıştı. ekiplerinden forması giyen Yunus Mallı'nın menajeri amcası 'dan Trabzonspor açıklaması geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 17:19
Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

Devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren , Trabzonspor, Alman ekibi 'dan ayrılması gündemde olan için bir takım girişimlerde bulunmuştu.

Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

Aradan geçen zaman zarfında anlaşma sağlanamazken transferin detaylarını oyuncunun menajeri olan amcası açıklamalarda bulundu.

Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

"AVCI YUNUS'U TANIYOR, BİLİYOR"

Abdullah Avcı'nın 'yı tanıdığının altını çizen amca Mallı "Önemli bir süreç yaşanıyor. Yunus, Avrupa Şampiyonasına katılmak yer almak istiyor. İyi bir takımda kendisini tekrar göstermesi gerekiyor.

Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

Bu süreçte Abdullah Avcı'nın gelmesi, için önemli bir gelişme. Hoca Yunus'u tanıyor, kalitelisini de biliyor, milli takımdayken de kendisiyle görüşmüştük. Bizim için büyük etken"

Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

"ANLAŞMA AŞAMASINDA DEĞİLİZ"

ile görüştüklerini aktaran Mallı "Yunus için her gün farklı farklı haberleri biz de medyadan okuyoruz. Onlara yorum yapmak istemiyorum. Trabzonspor'un ilgisi doğru ancak net şekilde söyleyebileceğimiz bir gelişme yok.

Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

Futbol işi çok çabuk gelişebiliyor. gibi büyük bir camiadan bahsediyoruz. Belirli bir noktada anlaşma sağlanırsa çok fayda getireceğini düşünüyorum. Trabzon gibi bir kulüpte oynamak fayda sağlar.

Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

"ESKİ VE YENİ TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bordo Mavili kulübün sezon başında da bir teklif sunduğunu aktaran Mallı "'un daha önce sunduğu ve şimdiki teklifi var. Değerlendirmeyi yaparken ona göre yapıyoruz. Şu an da anlaşma aşamasında değiliz. Önümüzdeki günlerde daha daha da netleştirebiliriz "

Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

"ESKİ VE YENİ TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bordo Mavili kulübün sezon başında da bir teklif sunduğunu aktaran Mallı "'un daha önce sunduğu ve şimdiki teklifi var. Değerlendirmeyi yaparken ona göre yapıyoruz. Şu an da anlaşma aşamasında değiliz. Önümüzdeki günlerde daha daha da netleştirebiliriz "

Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

"HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA SEÇİM YAPACAĞIZ"

Türkiye'de olduğunun altını çizen amca Mallı "Yunus 10 yıldır Bundesliga'da, şu ana kadar da gösterdiği performansıyla birçok başarı elde etti. Ben de şu an da Yunus Için görüşmeler yapmak üzere Türkiye'deyim. Buradan birkaç kulüp de Yunus için ilgi gösteriyor.

Yunus Mallı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!

Bonservis ödemeden ayrılacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz bir takıma gitmek en büyük arzumuz." Ifadelerini kullandı. Öte yandan menajerler aracılığı ile yapılan görüşmelerde Yunus için konuşulan rakamın 1 milyon Euro garanti ücret 500 bin Euro bonus şeklinde olduğu konuşuluyor. (61 Saat)

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