Trabzonspor'dan Yunus Mallı'ya özel ilgi

Karadeniz ekibinin devre arası transferinde renklerine katmak istediği isimlerden biri de Yunus Mallı.

28 yaşındaki futbolcunun kulübü Wolfsburg'la olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fırtına başka takımlarında bu dönemde devreye gireceğini bildiği için işi devre arasında çözmek istiyor.

Düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katılabilecek. Ancak Yunus'un bir endişesi var.

Kariyeri boyunca Almanya'dan hiç çıkmayan tecrübeli futbolcu çabuk karar vermek istemiyor.

Bir taraftan da Trabzonspor'da daha fazla süre bulacak olması onu cezbediyor.

Bordo-mavili ekibin yöneticileri görüşmelerin devam ettiğini belirtirken henüz bir anlaşma olmadığını da sözlerine eklediler.