Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Yunus Mallı'ya özel ilgi

'dan 'ya özel ilgi

rabzonspor, 28 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce Almanya dışına çıkmayan endişeli. Ancak düzenli oynayacak olması onu cezbediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:29 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor'dan Yunus Mallı'ya özel ilgi

Karadeniz ekibinin devre arası transferinde renklerine katmak istediği isimlerden biri de .

Trabzonspor'dan Yunus Mallı'ya özel ilgi

28 yaşındaki futbolcunun kulübü 'la olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fırtına başka takımlarında bu dönemde devreye gireceğini bildiği için işi devre arasında çözmek istiyor.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı'ya özel ilgi

Düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katılabilecek. Ancak Yunus'un bir endişesi var.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı'ya özel ilgi

Kariyeri boyunca Almanya'dan hiç çıkmayan tecrübeli futbolcu çabuk karar vermek istemiyor.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı'ya özel ilgi

Bir taraftan da 'da daha fazla süre bulacak olması onu cezbediyor.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı'ya özel ilgi

Bordo-mavili ekibin yöneticileri görüşmelerin devam ettiğini belirtirken henüz bir anlaşma olmadığını da sözlerine eklediler.

Trabzonspor'dan Yunus Mallı'ya özel ilgi

Alman basını da 'un 'ya olan ilgisine geniş yer ayırıyor.

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