Fırtına'nın gözü kara!

Süper Lig'de gözler Trabzonspor- Galatasaray derbisine çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleye bordomavili cephe bir hayli hırslı hazırlandı. Hatayspor deplasmanından alınan galibiyetle moralini katlayan Karadeniz ekibinde tek hedef Cimbom'u devirerek 3 puanı kazanmak. Fırtına böylece hem galibiyet serisini 3 maça çıkaracak hem de zirveye tırmanışını sürdürecek. Abdullah Avcı da teknik antrenmanların yanı sıra motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerini karşılaşmaya hazırlıyor.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, kötü oynama haklarını Hatayspor deplasmanında kullandıkları belirterek Galatasaray'a karşı bu futbolun yetmeyeceğini söyledi. Usta hoca "Galatasaray maçı farklı olmalı. Bu karşılaşma bizim çalışmalarımızın karşılığını alacağımız maç. Çok emek harcadınız, birlikte bir mücadeleye girdik. Bu derbi karşılaşmasını kazanırsak önümüzde çok daha güçlü bakacağız. Hedeflerimiz daha da yükselecek" ifadelerini kullandı.