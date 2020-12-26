Haberler Trabzonspor Fırtına'nın gözü kara!

'nın gözü kara!

, derbisine yüksek motivasyonla hazırlandı. oyuncularına “İşte çalışmalarımızın karşılığını alacağımız maç bu” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:42 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Fırtına'nın gözü kara!

'de gözler - derbisine çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleye bordomavili cephe bir hayli hırslı hazırlandı. Hatayspor deplasmanından alınan galibiyetle moralini katlayan ekibinde tek hedef Cimbom'u devirerek 3 puanı kazanmak. böylece hem galibiyet serisini 3 maça çıkaracak hem de zirveye tırmanışını sürdürecek. da teknik antrenmanların yanı sıra motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerini karşılaşmaya hazırlıyor.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, kötü oynama haklarını Hatayspor deplasmanında kullandıkları belirterek Galatasaray'a karşı bu futbolun yetmeyeceğini söyledi. Usta hoca "Galatasaray maçı farklı olmalı. Bu karşılaşma bizim çalışmalarımızın karşılığını alacağımız maç. Çok emek harcadınız, birlikte bir mücadeleye girdik. Bu derbi karşılaşmasını kazanırsak önümüzde çok daha güçlü bakacağız. Hedeflerimiz daha da yükselecek" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA