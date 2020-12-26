Abdullah Avcı Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası konuştu: İkinci yarıdaki oyunu kabul etmiyorum!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından oyuncularına tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Galatasaray karşısında kötü bir performans sergilediklerini söyledi.

Avcı'nın sözlerinden satır başları şu şekilde:

"İKİNCİ GOLDEN SONRA OYUNDA KOPMALAR OLDU"

"Aslında maç, 7. hafta herhalde oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakika Galatasaray'ın hakimiyetiyle geçeceğini, baskıyı, baskıyı nasıl kıracağımızı konuştuk. Adım adım ilk yarı sonuna kadar daha fazla hakim olduk. Galatasaray topa sahip olunca ikinci, üçüncüyü çevirince bir daha hamle yapamayacak görüntüsü vardı. Stoperden merkezin çıkması ve orta sahanın çıkmasıyla devreye yeni girdik. İkinci yarıda oyuna girebilirdik. İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. Golü bulabilsek, o bizi tekrar oyuna sokardı"

"TRABZONSPOR ASLA KABUL ETMEZ"

"Trabzonspor asla kabul etmez. 2-0'dan sonra etmemesi gerekiyordu. Kötü oyunu kabul etmiyorum. Daha tepkili, disiplinli, üreten olmamız lazımdı. İkinci yarıdaki oyunu kabul etmiyorum. Oyunun bir tarafı tatmin edici ama mağlup tarafı kabul edemeyiz. Burası Trabzonspor. Bunu bir an evvel telafi etmek istiyoruz."