Son dakika: Trabzonspor eski Başkanı Özkan Sümer vefat etti

Trabzonspor Kulübü'nün efsane başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Özkan Sümer, Trabzonspor'a futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet vererek bordo-mavili camiada büyük izler bırakmıştı.

TRABZONSPOR'DAN ÖZKAN SÜMER PAYLAŞIMI

Bordo-mavili kulüp, hayatını kaybeden efsane isim Özkan Sümer için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım: