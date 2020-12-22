Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor eski Başkanı Özkan Sümer vefat etti

Son dakika: eski Başkanı vefat etti

Son dakika haberi: 'a futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet veren , 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Efsane ismin cenazesi 'da toprağa verilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 08:38 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 09:05
Son dakika: Trabzonspor eski Başkanı Özkan Sümer vefat etti

Kulübü'nün efsane başkanlarından , hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Özkan Sümer, Trabzonspor'a futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet vererek bordo-mavili camiada büyük izler bırakmıştı.

TRABZONSPOR'DAN ÖZKAN SÜMER PAYLAŞIMI

Bordo-mavili kulüp, hayatını kaybeden efsane isim Özkan Sümer için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım:

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