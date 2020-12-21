Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'un Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika: 'un Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

'in 14. haftasında ile Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım resmi sitesinden, Hatayspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 19:09 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 19:32
Son dakika: Trabzonspor'un Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Hatay'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Hatayspor maçı hazırlıklarını yaptığı taktik çalışmasıyla tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yolları'na ait özel uçak ile saat 18.45 sıralarında Hatay'a hareket etti. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede tedavisi devam eden Abdulkadir Ömür, Salih Kavrazlı ve Hüseyin Türkmen yer almadı.

Bordo-mavililerin Hatay kafilesinde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Edgar le, Campi, Vitor Hugo, Marlon, Faruk Can Genç, Pereira, Serkan Asan, Kamil , Flavio, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ahmet Canbaz, Sefa Kınalı, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny Semedo ve Benif Afobe yer aldı.

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