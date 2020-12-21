Fırtına'da Abdullah Avcı farkı! Süper Lig'de bileğini büken çıkmadı

Sezona Eddie Newton yönetiminde giren Trabzonspor 7 haftada tam 4 defa sahayı mağlubiyet ile terk etmişti. Sadece zirve yarışından uzak kalmayan bordo-mavililer aynı zamanda küme düşme hattına da girmişti. Karadeniz ekibi de acil bir teknik. Direktör değişikliğiyle takımın başına Abdullah Avcı'yı getirmişti. Bu değişim meyvelerini çabuk verdi ve Fırtına yönünü yeniden zirveye kırdı. Başarılı çalıştırıcıyla 5 maça çıkan Trabzonspor bunların 3'ünü kazanmayı bildi. BB Erzurum, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'u devirdi. Kayserispor ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

GÖZÜ YÜKSEKLERDE

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde en büyük üzüntüyü Adana Demirspor'a yenilerek Türkiye Kupası'na veda etmesiyle yaşadı. Tek kulvar olarak elinde lig kalan Trabzonspor şimdi tüm gücüyle bu alana asılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi galibiyet serisi yakalayarak üst sıralardaki takımları yakalamak. Avcı, Newton döneminde açılan puan farkını devre arasına kadar mümkün olan en az seviyeye indirmek istiyor. Ardından da Ocak'taki takviyelerle şampiyonluk yarışına dahil olmayı planlıyor. Camia da Avcı'ya çok güveniyor.

KALEYİ KAPATTI

Teknik direktör Abdullah Avcı öncesinde Trabzonspor, Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımıydı. Usta çalıştıcının göreve gelmesinin ardından ise Fırtına ligin en az gol yiyen ekibi oldu. Karadeniz takımı, son 5 maçta sadece 2 gol yedi.