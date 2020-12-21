Haberler Trabzonspor Fırtına'da Abdullah Avcı farkı! Süper Lig'de bileğini büken çıkmadı

Fırtına'da farkı! 'de bileğini büken çıkmadı

, ile önemli bir çıkış yakaladı. Deneyimli çalıştırıcı yönetiminde hiç kaybetmeyen bordo mavililer, ligde zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 22:08 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Fırtına'da Abdullah Avcı farkı! Süper Lig'de bileğini büken çıkmadı

Sezona Eddie Newton yönetiminde giren 7 haftada tam 4 defa sahayı mağlubiyet ile terk etmişti. Sadece zirve yarışından uzak kalmayan bordo-mavililer aynı zamanda küme düşme hattına da girmişti. ekibi de acil bir teknik. Direktör değişikliğiyle takımın başına 'yı getirmişti. Bu değişim meyvelerini çabuk verdi ve Fırtına yönünü yeniden zirveye kırdı. Başarılı çalıştırıcıyla 5 maça çıkan Trabzonspor bunların 3'ünü kazanmayı bildi. BB , Ankaragücü ve 'u devirdi. ve ile de berabere kaldı.

GÖZÜ YÜKSEKLERDE
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde en büyük üzüntüyü 'a yenilerek 'na veda etmesiyle yaşadı. Tek kulvar olarak elinde lig kalan Trabzonspor şimdi tüm gücüyle bu alana asılıyor. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi galibiyet serisi yakalayarak üst sıralardaki takımları yakalamak. Avcı, Newton döneminde açılan puan farkını devre arasına kadar mümkün olan en az seviyeye indirmek istiyor. Ardından da Ocak'taki takviyelerle şampiyonluk yarışına dahil olmayı planlıyor. Camia da Avcı'ya çok güveniyor.

KALEYİ KAPATTI
Teknik direktör Abdullah Avcı öncesinde Trabzonspor, 'in en fazla gol yiyen takımıydı. Usta çalıştıcının göreve gelmesinin ardından ise Fırtına ligin en az gol yiyen ekibi oldu. Karadeniz takımı, son 5 maçta sadece 2 gol yedi.

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