Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Hatay mesaisi başladı

'da mesaisi başladı

, 'in 14. haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 19:55
Trabzonspor'da Hatay mesaisi başladı

'de konuk ettiği 'u 2-1 yenen , 14. haftada 22 Aralık Salı günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde 'ndeki antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme, 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi.

Dar alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



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