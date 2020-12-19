İyi haber geldi! Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi

Bordo-mavililer, Anthony Nwakaeme'ye kavuşuyor. Karadeniz ekibinde sakatlıklar nedeniyle sezona istediği gibi başlayamayan 31 yaşındaki oyuncu iyileşti. Takımla birlikte çalışmaya başlayan Nijeryalı futbolcu, Çaykur Rizespor mücadelesinde oynayabilecek seviyeye geldi. Yokluğunda Trabzonspor, Süper Lig'de Sivasspor ve Kayserispor ile berabere kalmış, Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a elenmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da tecrübeli oyuncusunun dönüşüne bir hayli sevindi. Nwakaeme'yi bugünkü karşılaşmada ilk 11'e koyacak. Onun yetenekli ayakları ve futbol zekası ile hücumdaki sorunları çözmesini bekliyor.

Nwakaeme bu sezon ligde 3 gol attı, 1 asist yaptı. 4 gole direkt etkisi oldu.