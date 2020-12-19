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İyi haber geldi! Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi

Trabzonspor'a Nwakaeme'den iyi haber geldi. Nijeryalı hücum oyuncusunun sakatlığı geçti. maçında sahada olacak. Yokluğunda Fırtına onu çok aradı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 20:43 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
İyi haber geldi! Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi

Bordo-mavililer, Anthony Nwakaeme'ye kavuşuyor. ekibinde sakatlıklar nedeniyle sezona istediği gibi başlayamayan 31 yaşındaki oyuncu iyileşti. Takımla birlikte çalışmaya başlayan Nijeryalı futbolcu, Çaykur Rizespor mücadelesinde oynayabilecek seviyeye geldi. Yokluğunda Trabzonspor, 'de ve ile berabere kalmış, 'nda 1. Lig ekibi 'a elenmişti. Teknik direktör da tecrübeli oyuncusunun dönüşüne bir hayli sevindi. Nwakaeme'yi bugünkü karşılaşmada ilk 11'e koyacak. Onun yetenekli ayakları ve futbol zekası ile hücumdaki sorunları çözmesini bekliyor.

Nwakaeme bu sezon ligde 3 gol attı, 1 asist yaptı. 4 gole direkt etkisi oldu.

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