Fırtına çıkış arıyor! İşte Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'e kötü bir giriş yaptıktan sonra hoca değişikliğine gitmişti. Abdullah Avcı ile bir kıpırdanma yaşansa da ardından gelen iki beraberlik sonrası Karadeniz ekibi ana hedefine Türkiye Kupası'nı koymuştu. Ancak kupanın son şampiyona olan Fırtına evinde Adana Demirspor'a penaltılarla elenince büyük şok yaşamıştı. Abdullah Avcı ve öğrencileri şimdi gözlerini tamamen lige çevirdiler. Sezon sonuna kadar tek kulvarda mücadele edecek olan bordo-mavililer bir an önce seri yakalayarak zirve yarışına ortak olmak istiyor.

YEMİN ETTİLER

belirterek Çaykur Rizespor maçından başlayarak bir an önce onları sevindirmek istediklerini belirttiler. Trabzonspor bugün komşusu Rize'yi mağlup ederek galibiyet serisinin startını vermeyi planlıyor. Saat 16.00'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Fırtına'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı hastalıkları sebebiyle Bilal Başacıkoğlu da performansları sebebiyle kadro dışı kalmıştı.

39. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor tarihlerinde 39. defa karşı karşıya gelecekler. Söz konusu maçlarda bordo-mavili ekibin rakibine büyük üstünlüğü bulunuyor. Fırtına rakibini 25 defa mağlup ederken sadece 5 kez kaybetti. Çaykur Rizespor ağlarını 81 defa sarstı. 31 gol yedi.

EVİNDE 1 DEFA YENİLDİ

Karadeniz ekibi, komşusu Rizespor ile Şenol Güneş Stadı'nda 19 defa mücadele etti. Bu maçların 16'sında sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 beraberlik aldı. Sadece 1 defa kaybetti.

Yusuf Sarı 11'de

Abdullah Avcı bugünkü mücadelede ilk 11'de değişikliklere gidecek. Oynadığı mücadelelerde gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Sarı'nın bugün Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de olacağı öğrenildi. Avcı da öğrencisine çok güveniyor. Başarılı hoca, oyuncusuna "Antrenmanlardaki çalışma isteğinden memnunum. Bize çok faydalı olacaksın" dedi.

Fırtına, 2006- 07 sezonunda evinde Rize'ye 1-0 yenildikten sonra çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sını kazandı. 1 maç berabere bitti.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta tam 41 gol oldu.

İŞTE TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, YUSUF, EKUBAN, NWAKAEME, AFOBE

ÇAYKUR RİZESPOR: GÖKHAN, SELİM, EMİR, MERİAH, MELNJAK, BLODRİN, DONSAH, MİCHALAK, DOĞAN, SKODA, FERNANDO