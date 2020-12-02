Golü atan seriyi bitiriyor

Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte takım savunması seviye atlarken, oyuncuların da bireysel performansları her geçen gün yükseliyor. Buna en güzel örnek Caleb Ekuban ve Lewis Baker. Sakatlık sebebiyle sezona iyi başlangıç yapamayan Ekuban, Avcı'nın ilk maçında BB Erzurumspor karşısında maçtaki tek golü atmıştı. Ganalı yıldız, Fırtına'nın 57 günlük galibiyet hasretini dindirmişti. Lewis Baker da Ankaragücü'ne attığı frikikle Karadeniz devinin 124 günlük deplasman zaferi özlemine son vermişti.