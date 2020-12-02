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Golü atan seriyi bitiriyor

Teknik direktörlüğe ’nın gelişiyle birlikte takım savunması seviye atlarken, oyuncuların da bireysel performansları her geçen gün yükseliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 22:03 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Golü atan seriyi bitiriyor

Teknik direktörlüğe 'nın gelişiyle birlikte takım savunması seviye atlarken, oyuncuların da bireysel performansları her geçen gün yükseliyor. Buna en güzel örnek Caleb Ekuban ve . Sakatlık sebebiyle sezona iyi başlangıç yapamayan Ekuban, Avcı'nın ilk maçında BB Erzurumspor karşısında maçtaki tek golü atmıştı. Ganalı yıldız, Fırtına'nın 57 günlük galibiyet hasretini dindirmişti. Lewis Baker da Ankaragücü'ne attığı frikikle Karadeniz devinin 124 günlük deplasman zaferi özlemine son vermişti.

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