Galeri Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederken zirvenin seyri değişti. Galatasaray, Rizespor deplasmanında rahat kazanırken Trabzonspor yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile 2'de 2 yaptı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir, Denizlispor karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Lider Alanyaspor ise maç eksiğine rağmen yoluna dolu dizgin devam ediyor. İşte güncel şampiyonluk oranları...