Trabzonspor'da istikrarla gelen zafer!

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın usta dokunuşlarıyla alt sıralardan kurtularak uçağın burnunu yeniden kaldırmayı başardı. Karadeniz temsilcisinde herkes kısa sürede camiaya moral aşılayan deneyimli teknik adamın etrafında kenetlendi. Avcı'nın başarısının altında istikrar yatıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Eddie Newton döneminde çorbaya dönen oyuncu tercihleri ve sistemi düzeltmekle işe başladı. Kafasındaki sistemi nakış gibi oyuncularına ezberletti.

KADROYU BOZMADI

Abdullah Avcı, takımın başında ilk çıktığı BB Erzurumspor karşılaşmasındaki 11'i Ankaragücü deplasmanında da sahaya sürdü. Deneyimli çalıştırıcı böylece kadro istikrarı yakalayarak öğrencilerinin birbiriyle oynama alışkanlığını kazanmasını istedi. Bunda da başarılı oldu. Her hafta farklı 11 ve sistemden sıyrılan Trabzonspor, Avcı ile kadro istikrarını yakalayınca galibiyetler de art arda geldi. Usta hoca sakatlık ve cezalar hariç kadroyu koruyacak.

FLAVIO YEDEĞE DÜŞTÜ

Kırmızı kart görmediği maçlar haricinde Eddie Newton'ın vazgeçmediği Flavio, Abdullah Avcı tarafından henüz ilk 11'de değerlendirilmedi. 24 yaşındaki oyuncu BB Erzurumspor karşılaşmasında 29 dakika şans buldu. Ankaragücü mücadelesinde ise son 2 dakikada sahaya dahil oldu.

HUGO'DAN GEÇİT YOK

Abdullah Avcı'nın savunma lideri olarak düşündüğü Vitor Hugo ne yerden ne havadan geçildi. Brezilyalı stoper aynı zamanda raket gibi kullandığı sol ayağıyla topu oyuna da çok iyi sokuyor. Avcı, tecrübeli öğrencisinin formundan memnun. Böyle devam etmesini istiyor.