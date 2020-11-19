Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı! İşte en büyük silahı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kısa sürede farkını hissettirdi. Son iki sezonda savunma anlamında sıkıntı yaşayan takımda deneyimli hoca, göreve başladıktan sonra ilk olarak bu sorunu ele aldı. Oyuncularına sık sık takımın bir bütün olduğunu, hataları bireysel değil takım olarak değerlendirmeleri ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini anlatan başarılı çalıştırıcı, çalışmaları da bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Antrenmanda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan Avcı, "Sahadaki boş alanları kapatın. Merkezi her zaman kapatın. Arkadaşlarınıza pas için alternatif oluşturacak koşular yapın. Oyun sıkıştığında oyunun yönünü değiştirin. Topları ileri şişirmeyin. En yakınınıza, en sağlam olana oynayın" uyarısı yapıyor.



Avcı, genç oyuncularla da yakından ilgileniyor. Kazanma alışkanlığı yakaladıktan sonra genç oyuncuları yavaş yavaş takıma monte etmeyi planlayan Avcı'nın bu noktada kapsamlı bir çalışma başlattığı kaydedildi. 57 yaşındaki hoca, futbolcularla yaptığı görüşmede herkesin hazır ve her an görev alabilecek düzeyde olmasını istedi. Öğrencileriyle yaptığı konuşmada ligin uzun bir maraton olduğunu ve özellikle bu sezon çok sıkışık bir fikstürde mücadele edeceklerini hatırlatan Avcı'nın, "Umarım sakatlıklar ve hastalıklar en alt seviyede geçer ancak bu sıkışık periyotta herkesten faydalanmak istiyorum. Bu nedenle herkesten hazır olmasını istiyorum" dediği öğrenildi.



EN BÜYÜK SİLAH ENERJİ

Teknik direktör Avcı'nın en büyük silahı ise yüksek enerji. Bordo-mavili takımın fiziksel anlamda bulunduğu noktadan memnun olan Avcı, yüksek enerjileriyle takımdaki kötü sinerjiye son verip kazanma alışkanlığı edinen bir takım havasına bürünmeyi hedefliyor. Avcı, bu noktada futbolcularla da hem bireysel hem de takım halinde sık sık konuşmalar gerçekleştirerek iletişimi güçlü tutuyor.



ÖNCELİK SAVUNMADA

Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Ligin geride kalan 8 haftalık bölümünde 15 golle en fazla gol yiyen takımı olan bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, öncelikli olarak takım savunması üzerinde duruyor. Avcı, antrenmanlarda oyuncularının takım halinde etkili savunma yapmaları konusunda çaba sarf ediyor.



YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Abdullah Avcı, devre arasında izlenecek transfer politikasını belirlemek için Futbolcu İzleme Komitesi ile bir araya gelecek. İstediği oyuncu kriterlerini komite ile paylaşacak olan tecrübeli hocanın, transfer politikasını kökten değiştirmeyi düşündüğü öğrenildi. Takımın yaş ortalamasından oldukça memnun olan 57 yaşındaki hocanın yapılması muhtemel transferlerin yaş ortalamasını da yine bu seviyede tutmayı amaçladığı da öğrenildi.