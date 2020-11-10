Avcı 8 oyuncu ile çalışmayacak

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve ilk 8 haftada 18 puan kaybeden Fırtına, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada eksikleri gidermeyi planlıyor. Takımın başına getirilen Abdullah Avcı da bu arada kendi oyun sistemini takıma adapte etmek ve oyuncuların moral motivasyonlarını toparlama çalışmaları yapacak. Ancak Avcı'yı düşündüren konuların başında milli arada birçok oyuncunun takımda yer almayacak olması. Uğurcan Çakır, Ekuban, Hosseini, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın milli takımlarda yer alacak olmasından dolayı deneyimli çalıştırıcı bu isimlerle fazla zaman geçiremeyecek. Ayrıca Ömür'ün de bu sürede tedavisinin sürecek olması nedeniyle milli arada Avcı 8 oyuncudan yoksun olacak.