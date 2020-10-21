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Şota iddiası

'de istediği gibi giriş yapamayan ve son olarak sahasında 'e 2-0 mağlup olan 'da ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Bordo-mavili yönetimin, kötü sonuçlar sonrasında İngiliz teknik adamla yolları ayıracağı ve eski hocası 'ye teknik direktörlük görevi için teklifte bulunduğu iddia edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 22:43 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Şota iddiası

Süper Lig'de istediği gibi giriş yapamayan ve son olarak sahasında 'e 2-0 mağlup olan 'da ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Spor Arena sitesi, yönetimin Özbekistan ekibi Pakhtakor'u çalıştıran eski teknik direktörü ve efsane futbolcusu Şota ile görüştüğünü öne sürdü. Pakhtakor ile sözleşmesi 1.5 ay sonra bitecek olan Şota'ya resmi teklif yapan Trabzonspor yönetimi, Gürcü çalıştırıcıdan; 'Sözleşmem bitince konuşalım' yanıtı aldı. Şota daha önce 'de , Trabzonspor ve 'yı çalıştırmıştı.

TARİHİ BAŞARI KAZANDI
İki yıl önce Pakhtakor'un başına gelen , 6. sırada aldığı takımı 2. sıraya taşımış ve 'ne götürmüştü. Geçen sezon ise Pakhtakor'u en yakın rakibine 20 puan fark atarak şampiyon yapan 47 yaşındaki Gürcü hoca aynı zamanda Özbekistan Kupası'nı da kazandı. Pakhtakor'u 10 yıl aradan sonra Asya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatan Şota'nın maaşı ise yıllık 1.5 milyon euro.

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