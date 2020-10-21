Şota iddiası

Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi giriş yapamayan ve son olarak sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Spor Arena sitesi, yönetimin Özbekistan ekibi Pakhtakor'u çalıştıran eski teknik direktörü ve efsane futbolcusu Şota ile görüştüğünü öne sürdü. Pakhtakor ile sözleşmesi 1.5 ay sonra bitecek olan Şota'ya resmi teklif yapan Trabzonspor yönetimi, Gürcü çalıştırıcıdan; 'Sözleşmem bitince konuşalım' yanıtı aldı. Şota daha önce Süper Lig'de Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

TARİHİ BAŞARI KAZANDI

İki yıl önce Pakhtakor'un başına gelen Şota Arveladze, 6. sırada aldığı takımı 2. sıraya taşımış ve Asya Şampiyonlar Ligi'ne götürmüştü. Geçen sezon ise Pakhtakor'u en yakın rakibine 20 puan fark atarak şampiyon yapan 47 yaşındaki Gürcü hoca aynı zamanda Özbekistan Kupası'nı da kazandı. Pakhtakor'u 10 yıl aradan sonra Asya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatan Şota'nın maaşı ise yıllık 1.5 milyon euro.