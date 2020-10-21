Şampiyon olacağız

Trabzonspor Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Serdar Ekrem Şirin, kulüp dergisine konuştu. Şirin, yenilenen kadroyla çok çalışıpşampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirterek, "Geçen sezonki sonuçlara baktığımızda ligi ikinci bitirdik ve Türkiye Kupası'nı uzun yıllar sonra kazandık. Tabii şampiyonluğu kaçırdığımız için hepimiz üzüldük ama bu sene inanıyorum hocamızla ve yenilenen kadromuzla yine en iddialı takımız. Yeni transferler hızlı adapte oldu gibi görünüyor. Bu sene de keyif veren takım olacağız. İnanıyorum hocamızla ve yenilenen kadromuzla çok çalışarak şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

UĞURCAN ÖRNEK OYUNCU

Şirin, 'Bireysel performanslara baktığınızda en beğendiğiniz oyuncular hangisi?' sorusuna "Tabii ki başta Uğurcan Çakır. Müthiş bir karakteri var. Her şeyden önce ve sürekli kendini geliştiriyor. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri oldu. Alttan gelen arkadaşlarına da müthiş bir örnek. Abdülkadir Ömür form tutmaya başladı, büyük başarılarda söz sahibi olacağına inanıyorum. Serkan'dan beklentimiz de büyük, o da bunun farkında ve sıkı çalışıyor" şeklinde cevap verdi.