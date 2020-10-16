Başkan Ahmet Ağaoğlu, her engeli aştıklarını söyledi. Başkan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, "2.5 yılda her engeli aştık. 1.1 milyar lira borç ödedik. Transferlerden 44.3 milyon euro gelir elde ettik. Sponsorluklardan 140 milyon lira gelir sağladık. TS Club başta olmak üzere forma satışlarımızdan ve maç günü gelirlerimizden kasamıza yaklaşık 150 milyon lira girdi. İki yıl önce 164 milyon lira olan Borsa'daki değerimiz, bugün 1.2 milyar lirayı aştı. Kadromuz, 80 milyon euro aşan piyasasıyla Türkiye'nin en değerlisi oldu" ifadesini kullandı.

TRABZON'U HAYRANLIKLA İZLEYECEKLER

Bir transfer sezonunu geride bıraktıklarını hatırlatan Ağaoğlu, şunları söyledi: "Takımımızı birbirinden kaliteli, yetenekli ve değerli oyuncularla güçlendirdik. Aile ortamını pekiştirdik. Başta taraftarlarımız olmak üzere gerek ülkemizin gerekse dünyanın heyecanla, hayranlıkla ve gururla izleyeceği bir Trabzon oluşturduğumuza inanıyoruz. Sabırla yürüdüğümüz yolda yeni bir döneme giriyoruz."