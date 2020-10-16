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Her engeli aştık

Başkan Ahmet , her engeli aştıklarını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 00:58 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Her engeli aştık

Başkan Ahmet , her engeli aştıklarını söyledi. Başkan, dergisindeki yazısında, "2.5 yılda her engeli aştık. 1.1 milyar lira borç ödedik. Transferlerden 44.3 milyon euro gelir elde ettik. Sponsorluklardan 140 milyon lira gelir sağladık. TS Club başta olmak üzere forma satışlarımızdan ve maç günü gelirlerimizden kasamıza yaklaşık 150 milyon lira girdi. İki yıl önce 164 milyon lira olan 'daki değerimiz, bugün 1.2 milyar lirayı aştı. Kadromuz, 80 milyon euro aşan piyasasıyla 'nin en değerlisi oldu" ifadesini kullandı.

TRABZON'U HAYRANLIKLA İZLEYECEKLER

Bir sezonunu geride bıraktıklarını hatırlatan Ağaoğlu, şunları söyledi: "Takımımızı birbirinden kaliteli, yetenekli ve değerli oyuncularla güçlendirdik. Aile ortamını pekiştirdik. Başta taraftarlarımız olmak üzere gerek ülkemizin gerekse dünyanın heyecanla, hayranlıkla ve gururla izleyeceği bir oluşturduğumuza inanıyoruz. Sabırla yürüdüğümüz yolda yeni bir döneme giriyoruz."

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