Haberler Trabzonspor En ciddi rekabet hücumda

En ciddi rekabet hücumda

Kadrosunu güçlendiren 'un en çok takviye yaptığı mevki ise hücum hattı oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 22:27 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
En ciddi rekabet hücumda
Kadrosunu güçlendiren 'un en çok takviye yaptığı mevki ise hücum hattı oldu. " felsefem hücum yapmak" diyen Newton pas trafiğini kontrol eden bir oyun anlayışını takıma monte etmeyi planlıyor. Nwakaeme, Afobe, Ekuban, Bilal Başacıkoğlu, Plaza, Djaniny, Salih, Baker, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Diabate gibi isimler Fırtına'nın hücum hattında forma almak için yarışacak.
BİZE ULAŞIN