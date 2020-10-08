En ciddi rekabet hücumda

Kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'un en çok takviye yaptığı mevki ise hücum hattı oldu.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 22:27Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Kadrosunugüçlendiren Trabzonspor'unençok takviye yaptığımevki ise hücumhattı oldu. "Futbolfelsefem hücum yapmak"diyen Newtonpas trafiğini kontrol edenbir oyun anlayışını takımamonte etmeyi planlıyor. Nwakaeme,Afobe, Ekuban, BilalBaşacıkoğlu, Plaza, Djaniny,Salih, Baker, AbdülkadirÖmür, YusufSarı ve Diabategibi isimler Fırtına'nınhücumhattındaforma almakiçin yarışacak.