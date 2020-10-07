Eddie Newton: Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum!

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, lige verilen milli arada kulüp tesislerinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlk olarak transfer sezonunu değerlendiren İngiliz teknik adam, yönetimin iyi bir iş çıkardığını belirterek, "Zor bir transfer dönemi oldu. Bütçeye bağlı kalarak Başkanımız ve yöneticilerimiz iyi bir çalışma yaptılar. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu. Farklı tarzlar denemeye çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da harika bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"FLAVIO'NUN KIRMIZI KARTI HAKSIZDI"

Yeni transferlerden Flavio'nun 2 kez kırmızı kart görmesini değerlendiren Newton, "Flavio, ilk kırmızı kart gördüğü maçtan sonra soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi. İkinci kırmızı kart zaten haksız verilmiş bir karttı. Zor bir sezon olacak" yorumunu yaptı.

"İŞİMİZ ZOR AMA..."

"Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum" diyen Newton, "İşimiz zor ama bu taraftarı, takımı ve baskıyı seviyorum. Çünkü bu baskı sizi motive eder, başarı elde edersiniz. Kazanmak belki zor ama kazanmayı sürdürmek daha zor. Bizim amacımız sürdürülebilir başarıyı sağlamak" dedi.