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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Ömür’lük sezon

Ömür’lük sezon

 devinin 21 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür, yeni sezonu iple çekiyor.

devinin 21 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür, yeni sezonu iple çekiyor. Geçmişte Messi hayranlığı nedeniyle mevkii değiştiren yıldız oyuncu yeni sezonda futbola başladığı ve kendisini daha rahat hissettiği orta saha mevkiine dönerek daha çok sorumluluk almaya hazırlanıyor. Bordo-mavili takımın muhtemel sağ açık transferinin ardından takımın teknik patronu Eddie yıldız oyuncuyu orta sahada kullanacak. Ömür de alışılmış sağ ve sol açık dışında orta sahanın ortasında görev yapmaya hazırlanıyor. Newton, takımın dinamosu konumunda olacak oyuncusunu yeni bölgesinde alacağı sorumluluklar için daha çok motive ediyor.
  1. 9.9.2020
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