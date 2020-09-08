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08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Fırtına'dan kıran kırana pazarlık! İşte yeni teklifler

'dan kıran kırana pazarlık! İşte yeni teklifler

Trabzonspor'dan kıran kırana pazarlık! İşte yeni teklifler

haberleri... Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'da girişimleri sürüyor. Bordo-mavililerde, liste başındaki için ’a yapılan teklif artırılacak. Osorio için 1 milyon Euro kiralama bedeli isteyen ’dan ise indirim talep edildi. İşte detaylar...

Fırtına'da stopere yapılacak transferde bekleyiş sürüyor. İstenen oyuncular için kulüplerine yapılan tekliflerden şu ana kadar olumlu yanıt alınamazken, yönetim pazarlıkları sıkılaştırma kararı aldı. Malatyaspor ile görüşen Manuel Da Costa'nın ayrılmasını bekleyen bordo-mavililer, listesinin ilk sırasındaki için yeni bir hamle daha yapacak. Brezilyalı savunmacı için 'a yapılan kiralama teklifinde rakam biraz daha artırılacak.

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OSORIO İLE ANLAŞILDI AMA...
ekibinin görüştüğü bir diğer isim Yordan Osorio içinse kulübü 1 milyon euro'luk kiralama bedeli talep etti. Portekiz ekibine bu şartlarda oyuncuyu alamayacaklarını ileten yönetim, rakamın aşağı çekilmesi durumunda masaya oturabileceklerini bildirdi. Osorio ile prensipte anlaşan , Porto indirim yaparsa bu transferi bitirmeyi planlıyor. Göztepeli için de yeni bir teklif daha sunulacak.

LEMA ÖNERİSİ
Stoper arayan Trabzonspor'a menajerler ise 'lı Cristian Lema'yı önerdi. Geçtiğimiz sezonu Newell's'de kiralık geçiren 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Portekiz ekibi tarafından kadroda düşünülmüyor. Ancak Lema'nın performansını inceleyen scout ekibi olumsuz görüş bildirince bu beklemeye alındı. 1.90 boyundaki Lema, kariyerinde 214 maçta 25 gol attı, 8 de asist gerçekleştirdi. Stoper mevkisi için birçok farklı oyuncu ile görüşen bordo-mavililer, Portekiz ve 'da araştırmalarına devam ediyor.

  1. 8.9.2020
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