Trabzonspor'dan kıran kırana pazarlık! İşte yeni teklifler
Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da transfer girişimleri sürüyor. Bordo-mavililerde, liste başındaki Vitor Hugo için Palmeiras’a yapılan teklif artırılacak. Osorio için 1 milyon Euro kiralama bedeli isteyen Porto’dan ise indirim talep edildi. İşte detaylar...
Fırtına'da stopere yapılacak transferde bekleyiş sürüyor. İstenen oyuncular için kulüplerine yapılan tekliflerden şu ana kadar olumlu yanıt alınamazken, yönetim pazarlıkları sıkılaştırma kararı aldı. Malatyaspor ile görüşen Manuel Da Costa'nın ayrılmasını bekleyen bordo-mavililer, listesinin ilk sırasındaki Vitor Hugo için yeni bir hamle daha yapacak. Brezilyalı savunmacı için Palmeiras'a yapılan kiralama teklifinde rakam biraz daha artırılacak.
OSORIO İLE ANLAŞILDI AMA...
Karadeniz ekibinin görüştüğü bir diğer isim Yordan Osorio içinse kulübü Porto 1 milyon euro'luk kiralama bedeli talep etti. Portekiz ekibine bu şartlarda oyuncuyu alamayacaklarını ileten yönetim, rakamın aşağı çekilmesi durumunda masaya oturabileceklerini bildirdi. Osorio ile prensipte anlaşan Trabzonspor, Porto indirim yaparsa bu transferi bitirmeyi planlıyor. Göztepeli Alpaslan Öztürk için de yeni bir teklif daha sunulacak.
LEMA ÖNERİSİ
Stoper arayan Trabzonspor'a menajerler ise Benfica'lı Cristian Lema'yı önerdi. Geçtiğimiz sezonu Newell's'de kiralık geçiren 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Portekiz ekibi tarafından kadroda düşünülmüyor. Ancak Lema'nın performansını inceleyen scout ekibi olumsuz görüş bildirince bu transfer beklemeye alındı. 1.90 boyundaki Lema, kariyerinde 214 maçta 25 gol attı, 8 de asist gerçekleştirdi. Stoper mevkisi için birçok farklı oyuncu ile görüşen bordo-mavililer, Portekiz ve Güney Amerika'da araştırmalarına devam ediyor.
- 8.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan kıran kırana pazarlık! İşte yeni teklifler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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