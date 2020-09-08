Dourado el yaktı!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ön libero için gündeme gelen Rodrigo Dourado için Internacional 4 milyon Euro isteyince geri adım atıldı.
Orta sahaya da takviye planlayan Trabzonspor'da son olarak Rodrigo Dourado gündeme alınmıştı. Internacinol'de forma giyen 26 yaşındaki ön libero için 4 milyon euro bonservis bedeli talep edildiği öğrenildi. Önceliği kiralamaya veren yönetim geri adım attı. Boca Juniors'tan Ivan Marcone için hala yanıt bekleyen bordo-mavili ekibin, listedeki bir diğer aday Şilili Claudio Baeza için de Meksika ekibi Necaxa'ya teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
1.86 boyundaki Dourado, Internacional'de 133 maça çıkıp 2 gol+5 asiste imza attı. Alt kategorilerde 5 kez Brezilya Milli Takımı'nda yer alan sambacı, orta sahada hem çalışkanlığı hem de etkili pasları ile tanınıyor.
- 8.9.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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