Dourado el yaktı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Dourado el yaktı!

Dourado el yaktı!

Dourado el yaktı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , ön libero için gündeme gelen için 4 milyon Euro isteyince geri adım atıldı.

Orta sahaya da takviye planlayan 'da son olarak gündeme alınmıştı. Internacinol'de forma giyen 26 yaşındaki ön libero için 4 milyon euro bonservis bedeli talep edildiği öğrenildi. Önceliği kiralamaya veren yönetim geri adım attı. 'tan Ivan Marcone için hala yanıt bekleyen bordo-mavili ekibin, listedeki bir diğer aday Şilili Claudio Baeza için de ekibi Necaxa'ya teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

1.86 boyundaki Dourado, 'de 133 maça çıkıp 2 gol+5 asiste imza attı. Alt kategorilerde 5 kez Brezilya 'nda yer alan sambacı, orta sahada hem çalışkanlığı hem de etkili pasları ile tanınıyor.

  1. 8.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dourado el yaktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA