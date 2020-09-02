Trabzonspor'dan transfer müjdesi! "Yakın zamanda güzel haberler vereceğiz"
Sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer konusuyla ilgili yakın zamanda müjdeli bir haber vereceklerini açıkladı.
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yeni sezonda kadrolarını güçlendirerek şampiyonluk yarışı içinde olacaklarını bildirdi.
Doğan, Twitter hesabında yer alan paylaşımında, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yakın bir zamanda camiamıza güzel haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'un sezona iddialı bir kadro ile gireceğini vurgulayan Doğan, "Kadromuzu güçlendireceğiz ve pek tabii ki şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Bir olalım, beraber olalım, safları sıklaştıralım." şeklinde görüşlerini aktardı.
Doğan ayrıca, bordo-mavili takımın yeni sezon formalarından 3 bin 61 adet aldığını, bu formaları yetimlere, şehit ve gazi çocuklarına göndereceğini duyurdu.
- 02.09.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan transfer müjdesi! "Yakın zamanda güzel haberler vereceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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