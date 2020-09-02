Trabzonspor'dan transfer müjdesi! "Yakın zamanda güzel haberler vereceğiz" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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'dan müjdesi! "Yakın zamanda güzel haberler vereceğiz"

Trabzonspor'dan transfer müjdesi! "Yakın zamanda güzel haberler vereceğiz"

Sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunan Kulübü Başkan Yardımcısı , konusuyla ilgili yakın zamanda müjdeli bir haber vereceklerini açıkladı.

Kulübü Başkan Yardımcısı , yeni sezonda kadrolarını güçlendirerek şampiyonluk yarışı içinde olacaklarını bildirdi.

Doğan, Twitter hesabında yer alan paylaşımında, yeni sezona yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yakın bir zamanda camiamıza güzel haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un sezona iddialı bir kadro ile gireceğini vurgulayan Doğan, "Kadromuzu güçlendireceğiz ve pek tabii ki şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Bir olalım, beraber olalım, safları sıklaştıralım." şeklinde görüşlerini aktardı.

Doğan ayrıca, bordo-mavili takımın formalarından 3 bin 61 adet aldığını, bu formaları yetimlere, şehit ve gazi çocuklarına göndereceğini duyurdu.

  1. 02.09.2020
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