Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor Yönetimi’ni ve futbolcularını kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Futbol Takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bordo-mavili takım, yanlarında zafere uzandıkları Türkiye Kupası'nı da getirdi.
- 02.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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