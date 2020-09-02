Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor Yönetimi’ni ve futbolcularını kabul etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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Başkan Yönetimi’ni ve futbolcularını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor Yönetimi’ni ve futbolcularını kabul etti

Başkan , takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı ’nde kabul etti.

Başkan , Takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı 'nde kabul etti. Bordo-mavili takım, yanlarında zafere uzandıkları 'nı da getirdi.







  1. 02.09.2020
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