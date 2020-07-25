Trabzon'dan Sörloth paylaşımı: O artık Süper Lig'in de kralı!

Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, sezonu 2. sırada tamamladı. Bordo-mavililerin bu başarısında şüphesiz en büyük pay Alexander Sörloth'un oldu. Sezon başında Premier Lig ekibi Crysatl Palace'tan kiralanan Norveçli santrfor, attığı gollerle Trabzonspor'u coştururken, 24 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun gol kralı oldu. Alanyalı Papiss Cisse ise 22 golle ikinci sırada kaldı.

REKOR KIRDI!

Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda da 8 golü bulunan Sörloth, toplam 32 gole ulaşarak Trabzonspor formasıyla bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdı.

Bordo-mavili kulüp de Sörloth'un gol kralı olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yıldız ismi övdü. "Kuzeyin Kralı" için yapılan paylaşımda, "O artık Süper Lig'in de kralı" ifadelerine yer verildi.