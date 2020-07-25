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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Trabzon'dan Sörloth paylaşımı: O artık 'in de kralı!

Trabzon'dan Sörloth paylaşımı: O artık Süper Lig'in de kralı!

'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan , attığı 24 golle 2019-2020 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. "" lakabı takılan Norveçli yıldız için hesabından paylaşımda bulunan bordo-mavili kulüp, "O artık Süper Lig'in de kralı" ifadesini kullandı.

'in 34. haftasında 'u 2-1 mağlup eden , sezonu 2. sırada tamamladı. Bordo-mavililerin bu başarısında şüphesiz en büyük pay 'un oldu. Sezon başında ekibi Crysatl Palace'tan kiralanan Norveçli santrfor, attığı gollerle Trabzonspor'u coştururken, 24 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun gol kralı oldu. Alanyalı Papiss Cisse ise 22 golle ikinci sırada kaldı.

REKOR KIRDI!

Avrupa kupaları ve 'nda da 8 golü bulunan Sörloth, toplam 32 gole ulaşarak Trabzonspor formasıyla bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdı.

Bordo-mavili kulüp de Sörloth'un gol kralı olmasının ardından hesabından paylaşımda bulunarak yıldız ismi övdü. "" için yapılan paylaşımda, "O artık Süper Lig'in de kralı" ifadelerine yer verildi.

  1. 26.07.2020
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