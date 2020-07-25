Trabzon'dan Sörloth paylaşımı: O artık Süper Lig'in de kralı!
Trabzonspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth, attığı 24 golle Süper Lig 2019-2020 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. "Kuzeyin Kralı" lakabı takılan Norveçli yıldız için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bordo-mavili kulüp, "O artık Süper Lig'in de kralı" ifadesini kullandı.
Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, sezonu 2. sırada tamamladı. Bordo-mavililerin bu başarısında şüphesiz en büyük pay Alexander Sörloth'un oldu. Sezon başında Premier Lig ekibi Crysatl Palace'tan kiralanan Norveçli santrfor, attığı gollerle Trabzonspor'u coştururken, 24 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun gol kralı oldu. Alanyalı Papiss Cisse ise 22 golle ikinci sırada kaldı.
REKOR KIRDI!
Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda da 8 golü bulunan Sörloth, toplam 32 gole ulaşarak Trabzonspor formasıyla bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdı.
Bordo-mavili kulüp de Sörloth'un gol kralı olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yıldız ismi övdü. "Kuzeyin Kralı" için yapılan paylaşımda, "O artık Süper Lig'in de kralı" ifadelerine yer verildi.
O artık Süper Lig'in de kralı! ??#KuzeyinKralı #AlexanderSörloth pic.twitter.com/Ir5PcyVNpx— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 25, 2020
- 26.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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