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03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor

'da derbisi hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor

'in 30. hafta maçında ile karşılaşacak olan , dev derbi hazırlıklarına ’nde devam etti.

, 'in 30'uncu haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de 'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



  1. 03.07.2020
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