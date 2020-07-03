Trabzonspor'da Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 30. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, dev derbi hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 03.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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