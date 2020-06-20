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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Bilal hırslı

Bilal hırslı

Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği dönemde gözler 'na çevrildi.

maçında Nijeryalı futbolcunun yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki yıldız beklenilen performansı gösterememişti. Bilal'in idmanlarda çok daha hırslı çalıştığı belirtildi. Bilal, maçında 11'de olmak için büyük çaba sarf ediyor.

  1. 20.6.2020
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