Bilal hırslı
Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği dönemde gözler Bilal Başacıkoğlu'na çevrildi.
Fenerbahçe maçında Nijeryalı futbolcunun yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki yıldız beklenilen performansı gösterememişti. Bilal'in idmanlarda çok daha hırslı çalıştığı belirtildi. Bilal, Alanyaspor maçında 11'de olmak için büyük çaba sarf ediyor.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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