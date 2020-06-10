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10 Haziran 2020, Çarşamba
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’un acı günü

Trabzon’un acı günü

(53) yaşamını yitirdi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Sünger'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. Sünger'in cenazesi bugün 13.00'de 'nda defnedilecek.

(53) yaşamını yitirdi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Sünger'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. Sünger'in cenazesi bugün 13.00'de 'nda defnedilecek.

  1. 10.6.2020
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