Karadeniz temsilcisi, sosyal medya hesaplarından motivasyon çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor, "Biz gönüllerde biriz. Bordo-mavi sevdalılar" etiketlerini paylaştılar. Taraftarlar da takımlarını çok özlediklerini belirterek sevgilerini dile getirdiler.