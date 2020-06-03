Gönüllerde biriz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Gönüllerde biriz

Gönüllerde biriz

Gönüllerde biriz

 temsilcisi, hesaplarından motivasyon çalışmalarını sürdürüyor.

temsilcisi, hesaplarından motivasyon çalışmalarını sürdürüyor. , "Biz gönüllerde biriz. Bordo-mavi sevdalılar" etiketlerini paylaştılar. Taraftarlar da takımlarını çok özlediklerini belirterek sevgilerini dile getirdiler.

  1. 3.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gönüllerde biriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA